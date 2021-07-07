محافظ أسوان يكرم أوائل الشهادة الإعدادية (صور)

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قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم قائمة الشرف لأوائل الشهادة الإعدادية بإجمالي 50 طالب وطالبة والذين حققوا التفوق والنجاح في الإختبارات المحايدة التي وجه المحافظ لإجراؤها للطلاب والطالبات الحاصلين علي الدرجة النهائية في إتمام مرحلة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/ 2021 لتحديد المستوى التعليمى الذي أهلهم للحصول على هذه الدرجات تحقيقاً لمبدأ العدالة التعليمية المطلوبة بين الطلاب حيث تقدم لهذه الإختبارات 158 طالب وطالبة فقط من إجمالي 424 طالب وطالبة .

حضر فعاليات حفل التكريم العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وأيضاً الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ، بجانب أولياء أمور الطلاب والطالبات ، وأثناء مراسم الإحتفال أكد اللواء أشرف عطية على أنه نقل تفاصيل هذه المبادرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للمحافظة أمس ، كما أنه قام بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والذى أبدى سعادته بها لتحفيز أبنائنا الطلاب المتفوقين وتشجيعهم للإستمرار في تحقيق التفوق في المراحل التعليمية التالية .

كما قدم المحافظ التهنئة لأبناؤه الطلاب من المتفوقين الذين إجتهدوا ليثبتوا تفوقهم بإجتيازهم للإختبار المحايد بكل تفانى وإخلاص ، وقدم التهنئة أيضاً لأولياء الأمور الذين لم قاموا بتهيئة المناخ المناسب وبذل قصاري جهدهم ليجنوا ثمار ذلك بنجاح وتفوق أبنائهم ، مقدماً شكره أيضاً للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة .

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بأبناءه الطلاب المتفوقين الذين حرصوا على خوض الإختبار بإصرار وجراءة وثقة بالنفس ليؤكدوا على أحقيتهم في حصولهم على الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية ، وليصبحوا بذلك نماذج مشرفة نفتخر ونعتز بها أمد الدهر ، فيما قدم أولياء أمور الطلاب شكرهم لمحافظ أسوان على هذه المبادرة الفريدة من نوعها على مستوى الجمهورية ليعطى لكل ذي حقاً حقه بشكل عادل .

وقد شهد حفل التكريم قيام اللواء أشرف عطية بتسليم العشرة الأوائل شهادات تقدير وميدالية التفوق من المحافظة ومكافأة مالية ألف جنيه ، كما قام المحافظ بتسليم الـ 40 طالب وطالبة اللاحقين للعشر الأوائل في الترتيب شهادات تقدير وميدالية التفوق ، وحرص محافظ أسوان أيضاً على تكريم الطالبة نعمة منتصر بالشهادة الإعدادية لتميزها رغم ظروفها الأسرية ، بجانب إلتقاطه الصور التذكارية مع أبناؤه المتفوقين تقديراً لتفوقهم العملي .