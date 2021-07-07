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محافظ سوهاج يفتتح السوق الحضري المطور في قرية أولاد سلامة بمركز المنشاة

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محافظ سوهاج يفتتح السوق الحضري المطور في قرية أولاد سلامة بمركز المنشاة محافظ سوهاج يفتتح السوق الحضري المطور في قرية أولاد سلامة بمركز المنشاة

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افتتح اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، «السوق الحضري المطور» بقرية أولاد سلامة بدائرة مركز المنشاة في جنوب المحافظة، والذى جرى إقامته بهدف تحقيق التنمية الحضارية بالمركز والقضاء على العشوائيات.

وقال المحافظ- خلال الإفتتاح الذي جرى بحضور ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة، وعدد من شاب وأهالي قرية أولاد سلامة- أن السوق مقام على مساحة 40 ألف متر مربع، ويضم 260 بايكة لسوق التجزئة، وعدد 60 بايكة لسوق الجملة، كما يحتوي على جزء مخصص لسوق الماشية على مساحة 3 أفدنة، بالإضافة إلى تجهيز أماكن لإنتظار سيارات نقل الخضر والفاكهة، مشيدا بالتجهيزات الموجودة بالسوق وبدور الشباب في المشاركة المجتمعية وخاصة شباب مبادرة «تجميل بلدنا» الذين ساهموا مع مجلس مدينة المنشاة في إنشاء وتجهيز السوق، موجها باتخاذ اللازم لنقل السوق القديم وتجميع الباعة الجائلين داخل السوق الجديد .

وتفقد محافظ سوهاج، أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية «أولاد سلامة» ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والذي يضم «مكاتب للتموين، والبريد، والتضامن الإجتماعي، ومركز تكنولوجي، وسجل مدني»، بهدف التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية اللازمة لهم في مكان واحد، موجها بالإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد للإنتهاء من المشروع.

المصرى اليوم

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