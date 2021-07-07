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السفارة اليابانية تعلق على توقيع اتفاق تسوية أزمة السفينة «إيفر جيفين»

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السفارة اليابانية تعلق على توقيع اتفاق تسوية أزمة السفينة «إيفر جيفين» السفارة اليابانية تعلق على توقيع اتفاق تسوية أزمة السفينة «إيفر جيفين»

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قال سفير اليابان في القاهرة، نوكي ماساكي، إن المفاوضات بين شركة «شوي كيسن» المالكة للسفينة إيفر جيفين وهيئة قناة السويس وصلت إلى اتفاق يرضي الطرفين، والسفينة تمكنت من الإبحار واستئناف الملاحة.

وأعرب السفير الياباني في القاهرة عن شكره لجميع مسؤولي هيئة قناة السويس، وفي مقدمتهم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، على الإنقاذ والتعويم المبكر للسفينة «إيفر جيفن» في شهر مارس الماضي.

وجاء في بيان للسفارة أن حكومة اليابان ساهمت في تطوير قناة السويس منذ خمسينيات القرن الماضي، من خلال عدة مجالات، مثل أعمال توسعة القناة وبناء كوبري السلام.

وأشارت إلى أن قناة السويس تعد معبرًا هامًا بالنسبة للنقل البحري حيث تربط «منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة» بالبحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وستواصل اليابان التعاون مع من أجل استقرار وازدهار المنطقة.

المصرى اليوم

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