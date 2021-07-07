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هل أنجب الملك رمسيس الثانى 102 ولد؟ .. ندوة بمعرض الكتاب تجيب

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هل أنجب الملك رمسيس الثانى 102 ولد؟ .. ندوة بمعرض الكتاب تجيب هل أنجب الملك رمسيس الثانى 102 ولد؟ .. ندوة بمعرض الكتاب تجيب

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قال الدكتور حسن سليم، أستاذ الآثار المصرية القديمة، أن أجمل فترات الفن في الحضارة المصرية دون منافس هي فترة عصر الملك سيتي الأول، مؤكدا أنه بعد قراءة الجانب الفني في الجزء السادس سيتحمس القراء لزيارة آثار الملك سيتي الأول مثل معبدأبيدوس بسوهاج ومقبرته في وادي الملوك.

واضاف خلال ملتقى الكتب المذاع على المنصة الإلكترونية للفعاليات الثقافية، المقامة على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، ان الجزء السادس من موسوعة القديمة التي كتبها عالم الآثار الراحل سليم حسن، والمتكونة من 16 جزءا، يعرض تفاصيل عصر الأسرة 19، التي أسسها الملك رمسيس الأول.

وأشار حسن سليم خلال الحلقة، إلى أن الملك رمسيس الثاني، الذي اشتهر بقوته الحربية ملقيا الضوء على معركة قادش أشهر المعارك في تاريخ مصر القديمة، وأكد أن الأقاويل الشائعة التي تفيد بأن رمسيس الثاني لديه 102 ولد هي معلومات خاطئة، والصحيح هو أن الأمراء وأبناء كبار الدولة الذين كانوا يتعلمون ويكبرون في القصر الملكي كانوا يأخذون لقب الابن الملكي، فهو مجرد لقب.

يشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحتفي بموسوعة مصر القديمة لسليم حسن، هذا العام خلال الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقد أعادت طباعتها في نسخة حديثة، وأفرد محور كامل لمناقشة جميع أجزاء الموسوعة ضمن البرنامج الثقافي.

وتستمر الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى يوم 15 يوليو 2021، تحت شعار «فى القراءة حياة»، ومن المقرر أن يستقبل المعرض جمهوره يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، ماعدا يوم الجمعة حيث تبدأ الزيارة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساء.

المصرى اليوم

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