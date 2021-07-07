بتوجيهات وزيرة التضامن.. قوافل «التمكين الاقتصادي» تجوب محافظات الجمهورية

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في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تواصل قوافل التمكين الاقتصادي التابعة لبرنامج «فرصة» رحلتها في مختلف محافظات الجمهورية في إطار استراتيجية الوزارة التي تستهدف الانتقال من الدعم للتمكين للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا عبر توفير فرص عمل بمشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي هذا الإطار، دشنت وزارة التضامن الاجتماعي قافلة برنامج «فرصة» في محافظة الدقهلية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

حضر فعاليات التدشين مع محافظ الدقهلية الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي والسيد أحمد غفران مدير عمليات البرنامج بالوزارة والسيدة سالي عبدالقادر مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالدقهلية.

وتضمنت فاعليات قافلة برنامج «فرصة»، التي تستمر على مدار ٤ أيام، تنظيم ملتقى توظيفي بحضور عدد من الشركات القطاع الخاص وتقديم خدمة الإرشاد الوظيفي واستلام طلبات توظيف من عدد ١٤٠ شاب وفتاة.

كما تم تهيئة عدد من أفراد الاسر لتأسيس مشروعات مدرة للدخل وتقديم استشارات لهم، كما تم تسليم ٥٠ أسرة أدوات الإنتاج للقيام بمشروعات صغيرة بمشاركة الجمعيات الأهلية بمركز ميت غمر.

وبالتزامن، تم افتتاح وحدة «فرصة» للتمكين الاقتصادى والتدريب والتوظيف والتي تقدم خدماتها لمساعدة المستفيدين على إقامة مشروعات متناهية الصغر إما بشكل فردى أو في إطار وحدات انتاجية أو سلاسل قيمة (التوظيف الذاتى) أو مساعدتهم من خلال التدريب والتوظيف والذى يهدف إلى تشبيك الباحثين عن فرص عمل لدى الغير مع أصحاب العمل الذين تتوافر لديهم فرص عمل شاغرة، كما تهدف الوحدة إلى سد الفجوة التدريبية بين طرفى المعادلة التشغيلية (المستفيد ومتطلبات الوظيفة)، لتحقق بذلك التوازن بين العرض والطلب في سوق العمالة التنافسية.

وقال الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي التمكين الاقتصادي إن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بإطلاق مبادرة قوافل «التمكين الاقتصادي» في مختلف المحافظات لنشر ثقافة العمل والانتاج بين مستفيدي تكافل وكرامة كما يعمل برنامج «فرصة» على الترابط مع المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجالات التنمية الاجتماعية ودعوتها لتوفير أدوات إنتاج والانتقال لثقافة العمل والمساعدة في تجهيز الافراد للعمل والانتاج.

وأضاف الشبراوي أن تنظيم هذه القوافل يأتي نظراً لرغبة برنامج فرصة في تنشيط التواجد على الأرض في مختلف المحافظات ونشر ثقافة قوافل التنمية المستدامة وربطها بأنشطة الوزارة وكذلك تنفيذ أنشطة مباشرة وتوطيد الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والدولية والجمعيات التي تم التواصل معها في الفترة الماضية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن برنامج «فرصة» من البرامج الرائدة التي تعلي من قيمة العمل والانتاج وتتصدى للإتكالية بما يساهم في خروج الاسر الفقيرة من حالة العوز إلى حالة العمل والإنتاج، موجها بضرورة تفعيل دور الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ برنامج «فرصة» وضرورة الإهتمام ببرامج التدريب للتأهيل لسوق العمل من خلال الحصر الشامل لمن يمكن استفادتهم من البرنامج والتعرف على القدرات التي يتميز بها الأفراد للتوافق مع الاعمال التي تناسبهم.

والجدير بالذكر أن برنامج «فرصة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي كان قد أطلق بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» منذ أيام مشروع تعاون فنى لتعزيز قدرات المستفيدين المدعومين من البرنامج، وذلك للقيام بأنشطة مدرة للدخل في القطاعات الزراعية والغذائية.