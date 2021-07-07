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محافظ بني سويف: «مشروعك» قدم أكثر من 1.4 مليار جنيه لتمويل 13 ألف مشروع

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محافظ بني سويف: «مشروعك» قدم أكثر من 1.4 مليار جنيه لتمويل 13 ألف مشروع محافظ بني سويف: «مشروعك» قدم أكثر من 1.4 مليار جنيه لتمويل 13 ألف مشروع

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أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها عن طريق، المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية، «مشروعك» وصل إلى مليار و442مليون و227ألف جنيه، استفاد منها 13 ألف و36 مشروعا، ووفرت 16ألف و512 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى 5 يوليو الجاري.

وأكد المحافظ أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية،وبمشاركة عدد من البنوك الوطنيةالمشاركة في المشروع وهي (، الأهلي، القاهرة، الزراعي، الإسكان، الأسكندرية)، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين(غيرالموظفين)وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك،مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر ،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذي أعدته نهى محمد مدير«مشروعك»على مستوى المحافظة،حيث يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة، مشيرة إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز،والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعقد اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.

المصرى اليوم

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