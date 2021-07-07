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«أنتي بتهزري».. رامي صبري يطرح أغنية جديد بالتعاون مع تامر حسين

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«أنتي بتهزري».. رامي صبري يطرح أغنية جديد بالتعاون مع تامر حسين «أنتي بتهزري».. رامي صبري يطرح أغنية جديد بالتعاون مع تامر حسين

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طرح المطرب رامي صبري، الأربعاء، أغنية جديدة بعنوان «إنتي بتهزري» عبر موقع «يوتيوب».

أغنية «إنتي بتهزري» من كلمات تامر حسين وألحان شادي حسن وتوزيع جلال حمداوي.

وتمثل أغنية «إنتي بتهزري» عودة التعاون بين المطرب رامي صبري وتامر حسين بعد أزمتهما الأخيرة بسبب أغنية «شكرًا» للمطرب ، والتي تم طرحها موسم الصيف الماضي.

كلمات أغنية «أنتي بتهزري»:«أنتي بتهزري ياللي قلبي إختارك بين الناس هي دى الحنية وده الإحساس ياللى قلبي إختارك بين الناس م الليلادي أنتي كفاية عليا خلاص لاء أنتي بتهزري ... مش هاسيبك لا إهدي طب فكري ... وبعدين قولي اه تتجني تبهري ... أحلى خلق الله تيجي الليلة تسهري ... ده اللي بتمناه لاء أنتي بتهزري ... إيه الجمال ده في ايه! ده أنتي بتسيطري ... ع اللي بتقابليه إوعي تستهري ... باللي واصل ليِه يادوب لو تظهري... بهدا م اللي أنا فيه»

المصرى اليوم

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