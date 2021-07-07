بينها الإمارات.. لبنان تلزم الوافدين من 7 دول بالحجر الفندقي

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تحديد مستقبِل واحد لكل وافد في المطار

ألزمت لجنة متابعة تدابير الوقائية من فيروس كورونا في لبنان، اليوم الأربعاء، الوافدين من 7 دول إلى لبنان، بالحجر الفندقي 4 أيام باستثناء من تلقى اللقاح.

وطلبت اللجنة أن تلزم وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني، القادمين من: الإمارات، وزامبيا، وليبيريا، وأثيوبيا، وسيراليون، وملاوي، وكينيا، وغانا بالحجز الفندقي لمدة 3 ليال-4 أيام على نفقتهم الخاصة.

وأوصت اللجنة وزارة الداخلية والبلديات بتحديد مستقبِل واحد لكل وافد في المطار، وأوصت وزارة الداخلية والصحة والصليب الأحمر اللبناني بإنشاء خلية عمل لترصد الحالات المستجدة والمتعلقة بالمتحورات المستجدة.