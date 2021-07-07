أخبار عاجلة

تواصل فعاليات معرض "ماكس2021" للطيران -
الأوبرا تُعلن المحاور البحثية لمؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ30 -
الصحة الفلسطينية: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
الجيش الأمريكي يقصف معداته العسكرية التي استولت عليها طالبان بأفغانستان -
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز -
البرازيل تسقط في فخ التعادل السلبي .. أمام ساحل العاج -
حملة لتطعيم أهالي مركز هدادة شمال نجران بلقاح كورونا -
التونسي  "الحفناوي" يحصد ذهبية سباق 400 متر للسباحة -
شاهد.. كيف أنقذ رجال الإطفاء طفلاً علق رأسه بين قضبان شرفة مرتفعة؟ -
عيار 24 بـ25.831 جنيه.. سعر الذهب فى السودان اليوم الأحد 25 يوليو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الوزير يتفقد مركز التحكم لمترو باريس ويلتقي ممثلي الشركة المشغلة لمترو القاهرة

Print
الوزير يتفقد مركز التحكم لمترو باريس ويلتقي ممثلي الشركة المشغلة لمترو القاهرة الوزير يتفقد مركز التحكم لمترو باريس ويلتقي ممثلي الشركة المشغلة لمترو القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه السفير علاء يوسف سفير في فرنسا ورئيس الهيئة القومية للانفاق والوفد المرافق له بالسيدة لورانس باتيل الرئيس التنفيذي لشركة RATP Dev والتي تقوم حاليا بادارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو، كما توقيع عقد ادارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام / العاصمة الادارية / العاشر من رمضان ).

تناولت المباحثات خطة تحسين ادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو وكذلك الاستعداد لادارة وتشغيل القطار الكهربائي السلام / العاصمة الادارية / العاشر من رمضان، كما تم مناقشة الية رفع عوائد وايرادات الخط الثالث والقطار الكهربائي من الانشطة التجارية والاعلانية.

بعدها قام الوزير يرافقه السفير المصري بالقاهرة ورئيس الهيئة القومية للانفاق والوفد المرافق له بزيارة الخط الاول لمترو باريس والذي تم وضعه بالتشغيل منذ عام ١٩٠٠ ميلادية، حيث قامت السيدة لورانس باتيل باستعراض الاجراءات التي اتخذتها الشركة لتطوير الخط بشكل كامل وتحويل نظام القيادة بقطارات الخط إلى النظام الاتوماتيكي بدون سائق ثم استقل وزير النقل القطار من محطة جورج الخامس وحتى محطة الباستيل، حيث تفقد سيادته مركز التحكم والمراقبة الخاص بالخط والذي يتم تشغيله بمعرفة شركة RATP.

جدير بالذكر ان الشركة الفرنسية تعمل في اكثر من ثلاث عشر دولة على مستوى العالم، وتقوم بتشغيل عدد ٢٢ خط مترو حول العالم وعدد ٢٠ خط ترام وعدد ١٢٠٠٠ اتوبيس وعدد ٥ خطوط قطارات اقليمية باجمالي عدد ١٦ مليون راكب يوميا.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر الحديد والأسمنت في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر الحديد والأسمنت في مصر الأحد 25 يوليو 2021

تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية

تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية

تعرف على فرص منتخب مصر الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية فى طوكيو

تعرف على فرص منتخب مصر الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية فى طوكيو