«يرفضون أي تعويض».. أسامة ربيع: لن نترك أهل العامل المتوفى أثناء تعويم السفينة

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كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن موقف الهيئة تجاه عامل الإنقاذ المتوفى أثناء عملية تعويم السفينة الجانحة.

وقال «ربيع» خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن أهل العامل المتوفى رفضوا رفض تام الحصول على أي تعويض من قبل هيئة قناة السويس مضيفًا: «نحاول إيجاد تعويض لهم من الهيئة أو الشركة».

أضاف: «كذلك نعدهم برحلة حج وعمرة على حساب الهيئة»، مشددًا على أن الهيئة لن تترك أهل العامل الغارق لأنه يعد شهيدًا حيث توفى أثناء عمله لمصلحة البلد، واصفًا أسرته بعزة النفس.

وكانت السفينة «إيفرجيفين» قد تسببت في أزمة عالمية نتيجة جنوحها في مجرى قناة السويس لمدة أسبوع، خلال شهر مارس الماضي، وانتهت الأزمة بنجاح هيئة قناة السويس في تعويمها.