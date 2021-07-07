تحتفل مع شقيقتها.. ميرنا الهلباوي في أول ظهور بعد انفصالها عن محمد عطية (صورة)

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توقفت الكاتبة ميرنا الهلباوي عن التفاعل والظهور بصور جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انفصالها عن خطيبها الفنان محمد عطية، الأيام الماضية.

في المقابل، شارك محمد عطية بلقطات مصورة تجمعه بصديقه الفنان نادر حمدي، منذ اليوم الأول لإعلان فسخ خطبتهما.

وحلّت اليوم ميرنا الهلباوي وهي تحتفل بيوم ميلاد شقيقتها وسط أًصدقائها المُقربين، ويبدو أنها بالتعاون مع زوج شقيقتها وأصدقائها، قرروا إعداد مفاجئة لـ يارا، شقيقة ميرنا الهلباوي الكبرى.

وظهرت الصغرى، ميرنا الهلباوي وتسجل مقطع فيديو حتى تبرز المفاجأة على وجه شقيقتها بمجرد دخولها، واختارت ارتداء فستان باللون الأبيض وهو نفس اللون الذي اختارته الأخت الكبرى يارا في ذلك اليوم.

ووجهت ميرنا الهلباوي تعليق إلى شقيقتها بمناسبة يوم ميلادها: «أيا كان ما يحدث سأكون دائمًا هناك من أجلك واحتفل بأيامك المميزة.

يذكر أن الكاتبة والمذيعة «الهلباوي» أعلنت انفصالها عن الفنان «عطية»، منذ أيام، مُكتفية بتسجيل تعليقها: «سينجل.. الحمدلله على كل شئ».

في المقابل، لم يسجل الفنان أي تعليق من جانبه عن الانفصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانا ارتبطا رسميًا نوفمبر الماضي في حفل عائلي ضم الأهل والأصدقاء.