أخبار عاجلة

تواصل فعاليات معرض "ماكس2021" للطيران -
الأوبرا تُعلن المحاور البحثية لمؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ30 -
الصحة الفلسطينية: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
الجيش الأمريكي يقصف معداته العسكرية التي استولت عليها طالبان بأفغانستان -
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز -
البرازيل تسقط في فخ التعادل السلبي .. أمام ساحل العاج -
حملة لتطعيم أهالي مركز هدادة شمال نجران بلقاح كورونا -
التونسي  "الحفناوي" يحصد ذهبية سباق 400 متر للسباحة -
شاهد.. كيف أنقذ رجال الإطفاء طفلاً علق رأسه بين قضبان شرفة مرتفعة؟ -
عيار 24 بـ25.831 جنيه.. سعر الذهب فى السودان اليوم الأحد 25 يوليو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأربعاء، معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمراكز أبوتشت،و فرشوط ، و دشنا، والوقف ،و قوص، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام المحافظة بحضور كل من حازم عمر نائب محافظ قنا ،والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة ،والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والدكتور علاء شاكر مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد بمحافظة قنا، وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية، وذلك لمناقشة التحديات التي قد تتعارض مع تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

محافظ قنا يتابع تنفيذ حياة كريمة
محافظ قنا يتابع تنفيذ حياة كريمة

واستمع محافظ قنا خلال الاجتماع للتحديات والحلول المقترحة الخاصة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومدى احتياجها إلى رفع كفاءة أو صيانة كاملة ،وكذلك المشكلات الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز قوص على وجه الخصوص، كما تناول الاجتماع مناقشة مشكلات مراكز الشباب والرياضة والملاعب والمساحات المخصصة لها ومدى ملائمتها للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى موقف المراكز الطبية والوحدات الصحية، والمجمعات الزراعية بمقر كل وحدة قروية.

محافظ قنا يتابع تنفيذ حياة كريمة
محافظ قنا يتابع تنفيذ حياة كريمة

وقال «الداودي» إن جميع الاعمال المزمع تنفيذها بقري حياة كريمة تجري وفقا لمعدلاتها الطبيعية وأن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة مسئولة عن مشروع حياة كريمة، موجها بضرورة أن يتم العمل بشكل تكاملي بين الجهات المختلفة لتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الشركات المنفذة، مؤكدا على أهمية مشروعات مبادرة حياة كريمة وأثرها على تحسين جودة الحياة، وأهمية الالتزام بالخطة والمواصفات القياسية المحددة لتلك المشروعات، ومدى اهتمام القيادة السياسية بتنفيذها والانتهاء منها في المواعيد المحددة مع تذليل كافة التحديات بالتعاون بين جميع الجهات التنفيذية والشعبة الهندسية للقوات المسلحة المكلفة بالتنفيذ.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر الحديد والأسمنت في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر الحديد والأسمنت في مصر الأحد 25 يوليو 2021

تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية

تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية

تعرف على فرص منتخب مصر الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية فى طوكيو

تعرف على فرص منتخب مصر الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية فى طوكيو