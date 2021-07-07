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ديفيليه فني واستعراضات وموسيقى عربية في «صيف الأسكندرية»

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ديفيليه فني واستعراضات وموسيقى عربية في «صيف الأسكندرية» ديفيليه فني واستعراضات وموسيقى عربية في «صيف الأسكندرية»

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في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم والتى تستهدف تقديم خدمات ثقافية وفنية خلال فصل الصيف وخاصة للمصطافين بالمدن الساحيلية، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، مساء أمس الفعالية الفنية «صيف أسكندرية»، والتي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى بفرع ثقافة الأسكندرية بإقليم غرب ووسط الدتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، وتستمر حتى 12 يوليو الجارى، بحضور النائب نادر مصطفى رئيس الوفد البرلمانى والنائب تامر عبدالقادر والنائبة منى عمر أعضاء مجلس النواب.

بدأت الاحتفالات بديفيليه فني لفرقة النيل للآلات الشعبية أمام مدخل القصر قدمت خلاله مقطوعات موسيقية بالمزمار والطبل البلدى والتى تفاعل معها الجمهور، تلى ذلك افتتاح معرض رسومات الأطفال من فروع الإقليم نتاج ورش الفنون التشكيلية وتضمن ما يزيد عن 150 لوحة فنية.

وعلى مسرح القصر قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين نصر، تابلوهاتها الفنية المعبرة عن البيئة والتراث السكندرى ومنها «الصيادين، الزفة الاسكندارنى، التنورة، أوبريت تحيا »، كما قدمت فرقة الأنفوشى للموسيقى العربية بقيادة الفنان هيثم بسيوني عدد من الفقرات الغنائية والمقطوعات الموسيقة المميزة ومنها «ميدلى اسكندرية، مطلوب من كل وطنى، ميدلى ريا وسكينة، من بحرى وبنحبوه، كما شدت الطفلة جورى هيثم 9 سنوات وهى أصغر أعضاء الفرقة بأغنية شط اسكندرية، واختتمت الفقرات بأغنية عمار يا اسكندرية».

جدير بالذكر أن فعاليات «صيف أسكندرية» تهدف إلى تعريف الجماهير بالثقافات الفنية المتنوعة بمختلف المحافظات، وتستمر طوال شهر يوليو الجاري بقصور ثقافة الأنفوشي ومصطفى كامل والشاطبي، بمشاركة فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية بالهيئة، حيث تتوالى الفعاليات بداية من الأربعاء الموافق ٧ يوليو، وتقدم فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية فقراتها الاستعراضية المعبرة عن البيئة السكندرية، وفى الخميس ٨ يوليو تقدم فرقتي أوبرا عربي والأنفوشي للموسيقى العربية عروضمها الفنية، كما تقدم فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية (الطبول) فنونها يوم الجمعة الموافق ٩ يوليو، أما يوم السبت ١٠ يوليو فتقدم فرقة الحرية للفنون الشعبية فقراتها الاستعراضية، وفي يوم الأحد ١١ يوليو تقدم فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية فقراتها الفنية المميزة، وتختتم الفعاليات يوم الإثنين حيث تشدو فرقة مصطفي كامل للموسيقي العربية بعدد من الأغنيات الطربية والوطنية والعاطفية.

المصرى اليوم

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