كوريا الجنوبية: متحور دلتا من كورونا سريع الانتشار بين الشباب

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قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو كيوم، إن الموجة الرابعة من الإصابات بالفيروس، التي تقودها سلالة دلتا شديدة العدوى، تنتشر سريعا لاسيما بين غير المطعمين من الفئات العمرية في العشرينات والثلاثينات، مضيفا: إذا لم تتم السيطرة على الوضع بعد مراقبة ليومين أو ثلاثة، فقد لا يكون أمامنا من خيار آخر سوى فرض أشد مستويات التباعد الاجتماعي صرامة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة باك كيونج مي، إن الرئيس مون جيه-إن أمر بتعبئة الجيش من أجل دعم توسيع عملية تعقب المخالطين للمصابين، وحث السلطات على زيادة عدد مراكز الفحص بالمناطق كثيفة السكان.

وسجلت السلطات أكبر زيادة يومية في الإصابات في 25 ديسمبر الماضي خلال الموجة الثالثة من الجائحة في البلاد.