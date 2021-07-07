أخبار عاجلة

تواصل فعاليات معرض "ماكس2021" للطيران -
الأوبرا تُعلن المحاور البحثية لمؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ30 -
الصحة الفلسطينية: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
الجيش الأمريكي يقصف معداته العسكرية التي استولت عليها طالبان بأفغانستان -
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز -
البرازيل تسقط في فخ التعادل السلبي .. أمام ساحل العاج -
حملة لتطعيم أهالي مركز هدادة شمال نجران بلقاح كورونا -
التونسي  "الحفناوي" يحصد ذهبية سباق 400 متر للسباحة -
شاهد.. كيف أنقذ رجال الإطفاء طفلاً علق رأسه بين قضبان شرفة مرتفعة؟ -
عيار 24 بـ25.831 جنيه.. سعر الذهب فى السودان اليوم الأحد 25 يوليو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أولمبياد طوكيو تخطر اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية بخروج من الحظر الطبي

Print
أولمبياد طوكيو تخطر اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية بخروج مصر من الحظر الطبي أولمبياد طوكيو تخطر اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية بخروج من الحظر الطبي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة الطبية لمصر المشاركة في أولمبياد طوكيو عن تلقي اللجنة الأولمبية المصرية خطاب من اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن خروج من قائمة الدول التي وضع عليها تحذيرات وقيود طبية خلال دورة الألعاب الأولمبية.

وقال الدكتور حسن كمال، اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو حددت بعض الدول التي سيكون عليها بعض القيود الطبية بسبب وتم تقسيمها لفئتين والتي تضم عدد كبير من الدول منها انجلترا والامارات وأضاف الدكتور حسن كمال، اليوم صدر قرار بخروج مصر من قائمة الدولة التي تم وضع قيود عليها وتقرر إلغاء الحجر المقرر لمدة ثلاثة أيام في اليابان بعد وصول أفراد البعثة والاكتفاء بعمل مسحات فيروس كورونا التي تتم قبل السفر في مصر.

وأشار الدكتور حسن كمال، اللجنة الطبية ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب خلال الأيام الماضية قمنا بعدة مخاطبات واستفسارات للجنة المنظمة ومن خلال هذه المخاطبات وخطة العمل التي تم تنفيذها تلقينا اليوم اتصالات بخروج مصر من هذه القائمة وأكد الدكتور حسن كمال، مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية يوفر كافة الإمكانيات الطبية لتأمين البعثة المصرية في طوكيو ولدينا خطة عمل نعمل على تطبيقها بكل دقة وهناك اجتماعات مع الاتحادات الرياضية من أجل التدريب على التعامل مع التطبيقات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر الحديد والأسمنت في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر الحديد والأسمنت في مصر الأحد 25 يوليو 2021

الصحة الفلسطينية: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية

تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية