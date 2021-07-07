أخبار عاجلة

تواصل فعاليات معرض "ماكس2021" للطيران -
الأوبرا تُعلن المحاور البحثية لمؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ30 -
الصحة الفلسطينية: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
الجيش الأمريكي يقصف معداته العسكرية التي استولت عليها طالبان بأفغانستان -
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز -
البرازيل تسقط في فخ التعادل السلبي .. أمام ساحل العاج -
حملة لتطعيم أهالي مركز هدادة شمال نجران بلقاح كورونا -
التونسي  "الحفناوي" يحصد ذهبية سباق 400 متر للسباحة -
شاهد.. كيف أنقذ رجال الإطفاء طفلاً علق رأسه بين قضبان شرفة مرتفعة؟ -
عيار 24 بـ25.831 جنيه.. سعر الذهب فى السودان اليوم الأحد 25 يوليو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تنسيقي المسجد الحرام" يناقش استعدادات الحج.. ويؤكد: الجاهزية عالية

Print
خلال اجتماع ترأسه الشيخ عبدالرحمن السديس

عقد المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد الحرام، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمشاركة الجهات الصحية والأمنية؛ لمناقشة الاستعدادات لموسم الحج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية اللازمة التي تتخذها حكومة المملكة العربية .

وأكّد أعضاء المجلس على جاهزية الخدمات خلال موسم الحج من جميع الجهات المشاركة؛ لضمان سير العمل بأعلى كفاءة ممكنة، والتعاون والتنسيق بين الجهات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

وحرص ممثلو الجهات المشاركة خلال الاجتماع على تطوير منظومة العمل، والتعامل مع الظروف الاستثنائية خلال هذه الجائحة وفق ما تتخذها الجهات كافة، سائلين المولى أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل بلاء وسوء، وبلاد المسلمين.

حضر اللقاء كلٌّ من: وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد محمد السهيمي، والعقيد ركن عطية الغامدي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بمنطقة مكة المكرمة، وقائد قوة الطوارئ الخاصة بالعاصمة المقدسة العميد سليم الهذلي، ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني العميد علي القرني، والمدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ الدكتور وائل عيد، ومدير مراكز الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام الدكتور خالد الثقفي، ووكيل الوزارة المساعدة لشؤون الحجاج بوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، ومدير أول مشاريع المسجد الحرام بمجموعة ابن لادن المهندس محسن المطرفي، ومدير التشغيل والصيانة بالحرم المكي بوزارة المالية المهندس محمد المحمدي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ثبات عند الصعود.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 25 يوليو 2021

ثبات عند الصعود.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 25 يوليو 2021

ميناء عدن يستقبل الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية

ميناء عدن يستقبل الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية

السعودية تتربع على عرش "أكبر 5 اقتصادات عربية في 2021"

السعودية تتربع على عرش "أكبر 5 اقتصادات عربية في 2021"

مأساة في السعودية.. وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة جراء السيول

مأساة في السعودية.. وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة جراء السيول