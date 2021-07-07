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فحص 40 شخصًا وتغريم 7 محلّات مخالفة في جولة تفتيشية بشرورة

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للتأكُّد من تطبيق الاحترازات الصحية ومنع التجمُّعات

فحص 40 شخصًا وتغريم 7 محلّات مخالفة في جولة تفتيشية بشرورة

‏أجرت لجان العمل الميداني المشتركة بمحافظة شرورة، جولة تفتيشية على عدد من المواقع والمحلات التجارية والمطاعم في المحافظة.

جاء ذلك للتأكد من تطبيق الاحترازات الصحية ومنع التجمُّعات وتطبيق التباعد والاحترازات بشكل دقيق وتنفيذ التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية بذلك الخصوص.

وأسفرت الجولة التي فحصت 40 شخصًا، عن تغريم سبعة محلات لوجود بعض الملاحظات.

كما تضمنت الجولة التوعية والإلزام والتنبيه بأهمية تطبيق "توكلنا"، وعدم دخول المطاعم والمحلات التجارية إلا لمن لديه التطبيق، مع الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق سياسة التباعد والأنظمة والتعليمات.

فحص 40 شخصًا وتغريم 7 محلّات مخالفة في جولة تفتيشية بشرورة

فحص 40 شخصًا وتغريم 7 محلّات مخالفة في جولة تفتيشية بشرورة

فحص 40 شخصًا وتغريم 7 محلّات مخالفة في جولة تفتيشية بشرورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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