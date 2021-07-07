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«السياحة» و«الغرف السياحية» يجتمعان بمنظمي الرحلات المصريين

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«السياحة» و«الغرف السياحية» يجتمعان بمنظمي الرحلات المصريين «السياحة» و«الغرف السياحية» يجتمعان بمنظمي الرحلات المصريين

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في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المقصد السياحي المصري وتفعيل دور الأحداث والفعاليات الداخلية والخارجية للترويج إليه، عقدت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، اجتماعا تحضيريا بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مع عدد من منظمي الفعاليات الدولية من المصريين، وذلك لطرح الأفكار والمقترحات في هذا الشأن.

في بداية الاجتماع رحب الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بالحضور.

وأوضحت لمياء كامل أن هذا الاجتماع يأتي أيضا في إطار خطة الوزارة للتعاون والمشاركة المجتمعية مع القطاع الخاص، مشيرة إلى إنه خلال الاجتماع تم مناقشة إمكانية تفعيل عددا من المقترحات التي تم مناقشتها في الاجتماع الأخير للجنة خبراء الترويج السياحي ومجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والخاصة بآليات الترويج السياحي لمصر بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

كما تم مناقشة أجندة الأحداث والفعاليات الداخلية والخارجية الخاصة بوزارة السياحة والآثار وتلك التي تقوم الوزارة برعايتها مثل بعض الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية، وبحث كيفية الاستفادة منها في الترويج السياحي للمقصد المصري.

وأضافت مساعد الوزير للترويج أنه تم استعراض جزء من الاستراتيجية الخاصة بالترويج، كما تم الاتفاق على ضرورة تحول المستهدف من حركة السياحة من زائر المرة الواحدة إلى سائح موسمى وضرورة تضمين السياحة البيئية والمستدامة في أجندة الفعاليات، بالإضافة إلى العمل على تنظيم حدث سياحى ضخم في أحد المدن السياحية يعمل على جذب جميع الفئات العمرية واستعراض كافة المنتجات السياحية المصرية في الفن والثقافة والأزياء والرياضة بكافة أنواعها والطهى وغيرها.

وقد تقرر عقد اجتماع آخر في القريب العاجل لكي يقوم منظمي الفعاليات بتقديم مقترحاتهم وتصوراتهم من خلال عروض تقديمية يتم دراستها لتحديد سبل التعاون مع الوزارة.

المصرى اليوم

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