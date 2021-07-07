محافظ القليوبية يفتتح شارع السجن ببنها

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شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ترافقه الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظه، والمهندس على عبدالستار رئيس مجلس مدينة بنها، افتتاح شارع سجن بنها العمومي بمنطقة المنشية بمدينة بنها، في استجابة لمطالب الأهالي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة يونيو.

وأكد المحافظ أن المحافظة بالتنسيق مع أجهزة مديرية الأمن بالمحافظة تسعى دائما لخدمة المواطنين وتلبية رغباتهم في إطار القانون، مضسفا: «تم التفكير في فتح الشارع تسهيلا على قائدي المركبات للمرور الآمن وتحقيق السيولة المرورية، حيث تم رفع المصدات والكتل الخرسانية وتم فتح الطريق فعليًا لتحقيق السيولة المرورية».

يذكر أن الشارع قد أغلق في أعقاب ثورة 25 يناير.