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"هاجر" و"هديل" تتحديان مصاعب الحياة وتطلقان مشروعهما الخاص

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شاهد.. قطعتا عهدًا لزوجيهما اللذين رحلا عن الحياة قبل سنوات

قصة كفاح عنوانها الوفاء، تجسدت في تغلّب الصديقتين "هديل" و"هاجر" على صعوبات وتحديات الحياة بتجاوز حزنهما بفقد زوجيهما قبل عدة سنوات؛ لتصبح كل منهما الأب والأم لأطفالها، وتطلقا في سبيل ذلك مشروعهما الخاص الذي أصبح نقطة تحول وبداية لحياة جديدة.

وعرض تقرير "صباح "، قصة "هاجر" و"هديل" اللتين جمعتهما صداقة وزمالة أثناء الدراسة الجامعية، وتمكنتا من تجاوز ظروف الحياة الصعبة؛ لتحولا أوراق الخريف المتساقطة إلى ربيع بألوان زاهية، وأصبحتا قدوة حسنة لمثيلاتهما من بنات الوطن.

واستعادت هديل باحكم ذكرى صدمة وفاة زوجها قائلةً: وفاة زوجي فجأة كانت صدمة لي ولأبنائي وعائلتي، وظللنا نعاني مدة طويلة؛ إذ إن وفاته المفاجئة كانت قاسية وموجعة ومفجعة، ومكثت أعاني فترة طويلة تحت تأثير الصدمة، لكنني حاولت أن أخرج من دوامة الحزن، وأكون قوية وقدوة لغيري وأولادي وأسرتي.

وأضافت هاجر عناني: لم أمانع في فكرة المشروع عندما اتصلت بي صديقتي "هديل"؛ لحاجتي إلى زيادة الدخل، وكانت الخطوة التالية الذهاب إلى مركز دعم المنشآت؛ لجهلنا بالمشاريع التجارية، فتم دعمنا وتوجيهنا لإنشاء مطعم، وهي الفكرة التي انطلقت بعد 9 أشهر من التفكير والتخطيط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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