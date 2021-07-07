شاهد.. رجال المرور بمكة يؤدون مهامهم وسط حرارة الجو

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لمتابعة تنفيذ الخطط لاستقبال موسم حج هذا العام

أظهرت صور رجال المرور بالعاصمة المقدسة وهم ينتشرون في الطرق والشوارع؛ لتنظيم حركة السير، ومتابعة تنفيذ الخطط المرورية؛ لاستقبال موسم حج هذا العام.

وتشهد العاصمة المقدسة ارتفاعاً في حرارة الأجواء، وتقلبات جوية من رياح مثيرة للأتربة والغبار لم تمنعهم من أداء واجبهم على أكمل وجه.

ونشر حساب المرور الرسمي صوراً لرجال المرور بالعاصمة المقدسة وهم يؤدون واجبهم في عدد من النقاط المرورية المنتشرة في العاصمة المقدسة.