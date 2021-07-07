أخبار عاجلة

تواصل فعاليات معرض "ماكس2021" للطيران -
الأوبرا تُعلن المحاور البحثية لمؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ30 -
الصحة الفلسطينية: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
الجيش الأمريكي يقصف معداته العسكرية التي استولت عليها طالبان بأفغانستان -
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز -
البرازيل تسقط في فخ التعادل السلبي .. أمام ساحل العاج -
حملة لتطعيم أهالي مركز هدادة شمال نجران بلقاح كورونا -
التونسي  "الحفناوي" يحصد ذهبية سباق 400 متر للسباحة -
شاهد.. كيف أنقذ رجال الإطفاء طفلاً علق رأسه بين قضبان شرفة مرتفعة؟ -
عيار 24 بـ25.831 جنيه.. سعر الذهب فى السودان اليوم الأحد 25 يوليو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

لندن: رفع شبه كامل للإجراءات الوقائية

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
تواصل فعاليات معرض "ماكس2021" للطيران

تواصل فعاليات معرض "ماكس2021" للطيران

شاهد.. كثبان رملية تبتلع المنازل جنوب البرازيل

شاهد.. كثبان رملية تبتلع المنازل جنوب البرازيل

عـرض بحـري في بيتروبافلوسك كامتشاتسكي شرقي روسيا بمناسبة يوم الأسطول العسكري البحري

عـرض بحـري في بيتروبافلوسك كامتشاتسكي شرقي روسيا بمناسبة يوم الأسطول العسكري البحري

شاهد.. سفن حربية إيرانية وهندية وباكستانية تبحر في موكب واحد أثناء العرض العسكري في سان بطرسبورغ

شاهد.. سفن حربية إيرانية وهندية وباكستانية تبحر في موكب واحد أثناء العرض العسكري في سان بطرسبورغ