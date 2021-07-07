إصابة شخص بحروق في إنفجار اسطوانة بوتاجاز بقنا

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اصيب شخص بحروق الأربعاء أثر انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل إحدى منازل قرية الصبريات بمركز دشنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد هاني الأتربي بانفجار اسطوانة بوتاجاز داخل منزل المواطن محمد عبداللاهي، بالطابق الخامس، بقرية الصبريات التابعة لدائرة مركز دشنا وامتد الحريق للاشتعال في منازل كلا من "أبو العباس عبد العظبم حموده، ومحمد محمود إسماعيل، وعوض رمضان خليفة، وحماده فتوح شحات هاشم، وعوض علي عباس.

وأسفر الحادث عن إصابة كرم حمدي الصغير، 42 عامًا بإختناق وتم نقله إلى مستشفى فاو بدشنا، وتلفيات في المنازل، تم السيطرة على الحريق، وجاري حصر التلفيات فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولي التحقيقات.