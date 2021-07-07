الرجوب يطلع أبو الغيط على آخر تطورات القضية الفلسطينية

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أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» الفريق جبريل الرجوب، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، على آخر مستجدات الأوضاع السياسية الفلسطينية.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية اليوم الأربعاء، بحضور سفير دولة فلسطين في مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، والسفير المناوب لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي المحتلة، السفير سعيد أبوعلى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في مدينة القدس خاصة في حي «الشيخ جراح- وسلوان».

ووضع الرجوب أبوالغيط في صورة ما تشهده فلسطين من توسع استيطاني كبير في الضفة الغربية، وتطرق إلى الأوضاع الصحية الصعبة للأسرى داخل سجون الاحتلال والإجراءات القمعية التي تمارسها إدارة السجون معهم بشكل عام والمرضى بشكل خاص، وسياسة الاعتقال الاداري المناقضة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، والتدهور الصحي الخطير للأسرى المضربين عن الطعام.

كما استعرض الرجوب، آخر تطورات ملف المصالحة الفلسطينية، مشددا على أن هناك قرارا لدى القيادة الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة «فتح» بإنهاء الانقسام الفلسطيني من خلال حوارات معمقة وجادة مع كافة فصائل العمل الوطني .