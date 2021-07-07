جوارديولا: لن نضم مهاجمين جددًا فى «الميركاتو الصيفى»

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أكد الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، أن النادى لن يستطيع التعاقد مع مهاجم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب المغالاة في أسعار اللاعبين.

وقال جوارديولا، في تصريحات لقناة «TV3» الكتالونية: «وفقا للأسعار الحالية لن نتعاقد مع مهاجمين في الميركاتو الصيفى، مستحيل، لا يمكننا توفير المال. الأندية تعانى ماليا، ولسنا استثناء».

وأضاف: «لدينا جابريل جيسوس وفيران توريس، لعبا بشكل رائع في مركز المهاجم، لدينا لاعبون صغار في الأكاديمية، نلعب كثيرا بلا مهاجم في المركز رقم 9».

وتابع: «لا أعرف ما الذي سيحدث، ربما لن نشترى، هذا الأقرب الآن. أتخيل لو نريد لاعبا من برشلونة أو ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو، لن يشتكى الفريقان، بل سيسعدان بالصفقة».

يُذكر أن هارى كين، مهاجم توتنهام، ارتبط اسمه في الفترة الماضية بالانتقال إلى مانشستر سيتى هذا الصيف، لتدعيم هجوم السيتزين في الموسم الجديد.