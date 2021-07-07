الشرقية تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

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عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، إجتماعاً موسعاً لمتابعة الإستعدادات النهائية لإستقبال إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 /2021، والمقرر إنطلاقها يوم السبت الموافق 10 / 7 / 2021، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 / 8 / 2021، بحضور اللواء إبراهيم عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ورمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي، والمهندس عبدالشافي عبدالعزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، والدكتور عصام فرحات مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ،ومديري الإدارات التعليمية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

أكد المحافظ أنه تم تنفيذ التعليمات الصادرة لمديري الإدارات التعليمية خلال الإجتماع السابق، بخصوص الاستعداد الجيد لإستقبال الإمتحانات من تجهيز اللجان الإمتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، واتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر، وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لإنقطاعها في أي وقت حتي لا تؤثر على العملية الإمتحانية .

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية، لتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، وكذلك ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان إمتحانية.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، الإنتهاء من الإستعدادات اللازمة لإستقبال إمتحانات الثانوية العامة ،ووضع الخطط التأمينية اللازمة لتأمين اللجان من الداخل والخارج، لمنع أي محاولات تفسد العملية الإمتحانية، مؤكداً تكثيف الإجراءات الأمنية خارج اللجان الامتحانية بالقري واللجان التي ستشهد كثافة طلابية عالية.

بينما أوضح رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن المديرية قامت بالتنسيق مع مديريتي الأمن والصحة، وهيئة التأمين الصحي، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لإستقبال إمتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان الامتحانية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يؤدي 45 ألف طالب وطالبة الامتحانات أمام 162 لجنة ،موزعة على مستوى 19 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.