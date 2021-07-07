محافظ كفر الشيخ: ما تم في «حياة كريمة» خيال علمى

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، هي مبادرة خلاقة، وما يتم تنفيذه على الأرض من إنجازات «خيال علمي»، بتحويل قري محرومة من الخدمات إلى قري تتوفر بها خدمات وسكن كريم لتحسين مستوي معيشة المواطن.

و أضاف «نور الدين» اثناء الرد على طلب احاطة حول ادراج بعض المشروعات في حياة كريمة في «مطوبس»: كان هناك مركز آخر سيدرج في مبادرة حياة كريمة في المحافظة، ولكن رأوا أن مركز مطوبس هو الأولي والأهم لأنه يحتاج للعديد من الخدمات، وهو مركز للهجرة غير الشرعية، ومركز طارد، ولذلك تم إدراجه في المبادرة، بتكلفة مقدرة 6.5 مليار جنيه، ولو قسمت تكلفة المبادرة على عدد المراكز، لا تتعدي 3 مليار جنيه للمركز، وبعد زيادة التكلفة، زادت المخصصات المالية المقررة لبعض المراكز المدرجة في المبادرة«.

وتابع محافظ كفر الشيوخ: «ما يتم على الأرض في ظل مبادرة حياة كريمة، خيال علمي، وجهد ضخم يبذل، وخدمات في كل المجالات، ومساكن ومرافق وفايبر وغيرها، وكل الجهات المعنية تراقب وتنزل للمتابعة، وكذلك نواب المحافظة، وبالنسبة للجزيرة الخضراء مشروع قائم لكن مفيش حد هيكمله، هل نتركه، فتم إدراجه، وكذلك تشمل مجموعة مدارس، دخلناها في حياة كريمة، وكلها منظومة متكاملة، وأنا رايح جاي على مركز مطوبس، وبعمل مكتب هناك عشان أتابع».

وأشار المحافظ، إلى أن مبادرة حياة كريمة تشمل كل الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها وقصر الثقافة مدرج فيها، وذلك ردا على النائب مقدم طلب الإحاطة الذي أشار إلى عدم إدراج قصر الثقافة وبعض المشروعات.

و قال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ: «مبادرة حياة كريمة مبادرة تستهدف تحسين مستوي معيشة المواطن، ومركز مطوبس فيه 350 ألف نسمة، وموضوع المشروعات التي يتم ضمها أو كانت يتم تنفيذها وتم ضمها، فذلك لتتكامل مع بعضها، وتشمل المبادرة إنشاء 5 مجمعات خدمية، وكذلك مدارس ومستشفيات، وكذلك محور سكن كريم، وندعو الجميع بأن أي حالات تستحق سكن كريم يتم إرسالها لنا وستدرج».

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن مبادرة حياة كريمة مبادرة تنموية كبيرة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطن، فكل التحية والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه المبادرة. واضاف: «أحد المحافظين في الصعيد، قال لي مبادرة حياة كريمة جاءت ستر غطاء للمحافظين والمسئولين، وكذلك النواب».

وقال النائب محمد الصمودي، إن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتطوير القري، من أهم المبادرات التنموية التي تستهدف توفير حياة كريمة ولائقة بالمواطن المصري، وهي من أكبر المبادرات التنموية، مشيرا إلى أن اللجان المختصة أدخلت مناطق تم وضع أعمال فيها غير ضرورية، وأن الأعمال المرصودة في المبادرة لها مخصصات بأكثر من 6 مليار جنيه، ووجدت أعمال مدرجة ضمن المبادرة وهي مدرجة منذ سنوات وبعضها تم تتفيذها منذ أكثر من سنة، وأخري جاري تنفيذه، تتجاوز مبلغ نحو 2 مليار جنيه، وهناك مناطق وقري في مركز مطوبس لم تدرج ضمن المبادرة رغم توجيهات القيادة السياسية بتوصيل الصرف الصحي لكل القري..

وتابع: «عندنا مشكلة بالنسبة لسكن كريم، بعض المناطق لا يوجد فيها أي منزل مدرج في المبادرة، ولا أحد ينكر جهود الوزارات والأجهزة المعنية التي تنفذ المبادرة». وطلب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة من النائب إعداد كشف بما ذكره وتقديمه للجنة لكي ترد عليه المحافظة