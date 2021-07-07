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"تعليم الباحة" تكثّف حملته للتوعية بأهمية لقاح كورونا للفئات من 12 عامًا

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في المنتزهات والحدائق العامة

ضمن جهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الهادفة إلى تكثيف التوعية بأهمية لقاح للفئات الأكبر من 12 عامًا، وبتوجيه من المدير العام للتعليم الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، نفذت الإدارة حملتها الصحية التوعوية بحضور المساعد للشؤون المدرسية ناصر بن سعيد الزهراني في منتزهات المنطقة، بغية رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع وتعزيز الجهود الصحية المتعلقة بتعريف الطلبة وأسرهم بأهمية المبادرة بأخذ التطعيم.

وتضمّنت الحملة تعريف الطلبة والمجتمع المحلي بضرورة المبادرة بتلقّي تطعيم فيروس كورونا؛ لما له من دور هام في توفير بيئة مدرسية مناسبة وصحية وآمنة، وبيان مخاطر فيروس كورونا التي تواكب الخطط والإجراءات الشاملة التي تتخذها الإدارة للتثقيف والوقاية.


وشملت الحملة توزيع النشرات والمطويات ونشر اللافتات التي تحمل بيان أهمية أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، لتسريع عملية التعافي، وتحصين أفراد المجتمع من مضاعفات الفيروس وتوضيح بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالتطعيم، وأنواع التطعيم المتوفرة التي تقدمها المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، شارك في توزيعها أشبال كشافة المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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