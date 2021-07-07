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أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة الفوز ببطولة كأس العرب للشباب

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أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة الفوز ببطولة كأس العرب للشباب أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة الفوز ببطولة كأس العرب للشباب
يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي تحققت للرياضة

أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة الفوز ببطولة كأس العرب للشباب

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله - بمناسبة حصول السعودي للشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم، على بطولة كأس العرب التي أقيمت في جمهورية العربية.

وقال أمير تبوك في تصريحه: إن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي تحققت للرياضة السعودية في هذا العهد الزاهر عهد حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو سيدي ولي العهد – حفظهما الله -.

وأشاد بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة.

كما هنّأ الشعب السعودي، ووزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والجهازين الإداري والفني، واللاعبين، بهذا الإنجاز، سائلًا المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ودوام أفراحها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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