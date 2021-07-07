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الأكراد يفشلون هجمات بطائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيات إيران شرق سوريا

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الأكراد يفشلون هجمات بطائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيات إيران شرق سوريا الأكراد يفشلون هجمات بطائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيات إيران شرق سوريا
استهدفت أكبر قاعدة للتحالف الدولي في منطقة حقل العمر

الأكراد يفشلون هجمات بطائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيات إيران شرق سوريا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم (الأربعاء)، أنها تصدّت لهجمات بطائرات مسيّرة في منطقة حقل العمر، الذي يشكل أكبر قاعدة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال أيام.

وأفاد مدير المركز الإعلامي فرهاد شامي، بأن قوات "قسد" المتقدمة لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي وقوات التحالف الدولي في منطقة حقل العمر في دير الزور، تعاملت مع هجمات معادية بواسطة الطائرات المسيّرة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف "شامي" أن التقارير الأوّلية تؤكد إفشال الهجمات وعدم وجود أضرار.

ولم يحدّد المتحدّث هويّة الطائرات المسيّرة، إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان رجّح أن تكون تابعة للميليشيات الإيرانية، وانطلقت من مناطق نفوذها في ريف مدينة الميادين، الواقعة شرق مدينة دير الزور.

وتخضع المنطقة الممتدّة بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل إلى جانب النظام السوري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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