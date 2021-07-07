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هبوط أرضي بمحور المحمودية غرب الإسكندرية (صور)

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وقع هبوط أرضي بالحارة البطيئة بطريق محور المحمودية غرب الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات أو تأثير على حركة المرور.

ورد بلاغ لحي غرب الإسكندرية يفيد بحدوث هبوط بـ«الحارة البطيئة» بمحور المحمودية، وانتقل مسؤولو الحي وقسم شرطة كرموز والمرافق إلى موقع البلاغ.

وأوضحت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، أن الهبوط ناتج عن الصرف الخاطئ لإحدى الشركات بمحور المحمودية، مشيرة إلى أنه جارٍ عمل مشروع جديد لصرف هذه الشركة، لمنع تكرار المشكلة.

وأشارت رئيس حي غرب إلى أنه تم وضع حواجز أمنية بمحيط الهبوط، حفاظا على سلامة المارة والسيارات، لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

بسبب صرف خاطئ .. هبوط أرضي بمحور المحمودية غرب الإسكندرية| صور
بسبب صرف خاطئ .. هبوط أرضي بمحور المحمودية غرب الإسكندرية| صور
بسبب صرف خاطئ .. هبوط أرضي بمحور المحمودية غرب الإسكندرية| صور

المصرى اليوم

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