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«رامي إمام السبب في روايتي».. مي حلمي تتحدث عن «تذكرة الحياة» ()

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«رامي إمام السبب في روايتي».. مي حلمي تتحدث عن «تذكرة الحياة» (فيديو) «رامي إمام السبب في روايتي».. مي حلمي تتحدث عن «تذكرة الحياة» ()

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تحدثت الإعلامية الرياضية مي حلمي عن روايتها الأولى، تحت عنوان «تذكرة الحياة»، والتي أطلقتها في معرض الكتاب الحالي في دورته الـ52، لافتة إلى أن المخرج رامي إمام، نجل الفنان عادل إمام، كان له دور في قدرتها على إطلاق روايتها بشكل يرضيها.

وقالت «حلمي» عبر مقاطع نشرتها بـ«انستجرام»: «شكرا لكل الناس اللي أرسلت لي رسائل لتبارك على الرواية».

وتابعت: «دار النشر بتقول لي خلال يومين اتطلب 400 نسخة، والناس بتقول أنها كأول تجربة ليا الرقم دا مرضي في دار النشر والمبيعات.. بشكركم من قلبي، هكون موجوده بكره في معرض الكتاب».

واستكملت كلماتها: «عايزه أشكر من قلبي وهو السبب أني أكتب الرواية دي المخرج رامي إمام، دي أول تجربة ليا في الكتابة وماكنتش عارفة الخطوط اللي أمشي عليها عشان أكتب الرواية وقالي أعمل إيه فبشكرك.. والرواية كتبتها من 4 سنين».

واختتمت كلماتها موضحة أنها تستعد إلى كتابة رواية ثانية، في الفترة المُقبلة، موضحة أن روايتها الأولى واجهتها ظروف عطلت طرحها مثل تفشي جائحة «كورونا» وقلقها من التجربة في مجملها.

انطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب، يوم 30 يونيو الماضي وسينتهي في الـ 15 يوليو الجاري، بمركز للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. ويشهد المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضى موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور، بالإضافة إلى أن حجز تذاكر المعرض والحصول عليها مجانًا هذا العام.

المصرى اليوم

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