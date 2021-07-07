هاجمتهم بحدة.. السفيرة الفرنسية بلبنان للقادة السياسيين: أنتم سبب الانهيار

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"جريلو" أرجعت أزمة البلاد إلى سوء الإدارة

وجّهت السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن جريلو، اليوم الأربعاء انتقاداً حاداً لرئيس الوزراء اللبناني حسان دياب؛ لقوله أمس: "إن لبنان يتعرّض لحصار"، معتبرةً أن "سوء الإدارة وخمول القيادات اللبنانية هو السبب في الانهيار الاقتصادي".

وقالت "جريلو" في تصريحات مسجّلة وزعتها السفارة الفرنسية: "إن الانهيار سببه الطبقة السياسية".

وخاطبت "دياب" قائلةً: "إن المخيف يا سيادة رئيس الوزراء هو أن هذا الانهيار القاسي اليوم، وهو النتيجة المتعمدة لسوء الإدارة والخمول على مدى سنوات".

وأضافت: "إن الانهيار ليس نتيجة لحصار خارجي، بل هو نتيجة لمسؤولياتكم أنتم جميعاً في الطبقة السياسية، وهذا هو الواقع".

ويأتي تصريح "جريلو" تعليقاً على كلمة ألقاها حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي قال لمبعوثين: "إن حصاراً فُرض على بلاده"، محذراً من اضطرابات اجتماعية وشيكة.

ووصف البنك الدولي الأزمة اللبنانية بأنها أسوأ ركود في التاريخ الحديث.

وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها، ودفعت الأزمة أكثر من نصف سكان البلاد إلى صفوف الفقراء.