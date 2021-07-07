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تستعد اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك، لتمديد عقود 4 لاعبين بالفريق الكروى الأول بالنادى، بعد النجاح في تمديد عقد محمود حمدى الونش وأحمد سيد زيزو، بالإضافة إلى تفعيل عقد سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الذي كان معارا من نادى المقاولون العرب.

وقال مصدر مطلع في نادى الزمالك إن خطة تمديد عقود اللاعبين تتم بالتنسيق مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، الذي يحدد احتياجاته سواء من خلال القائمة الحالية أو التعاقدات الجديدة، وأكد المصدر ان اللجنة تسعى بكل قوة لتنفيذ رغبات المدير الفني الذي له كافة الصلاحيات في ملف كرة القدم بالنادى.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعبين الذين تستهدف الإدارة تمديد عقودهم هم، طارق حامد، وعبدالله جمعة، ومحمد عبدالشافي، ومصطفى فتحي، الذي أوصى المدير الفني بإعادته للفريق عقب انتهاء إعارته مع سموحة بنهاية الموسم الجاري، ويبقى موقف رزاق سيسيه معلقا في الزمالك، حيث طلب كارتيرون عودته للفريق قبل إصابته مع الاتحاد السكندري، لكن الإصابة عطلت فكرة عودة اللاعب وتجديد تعاقده مع الفريق، وسيتم الإعلان الرسمي عن تجديد عقود اللاعبين فور الانتهاء من كل الاتفاقات.

ويهدف الزمالك في المقام الأول للحفاظ على قوام الفريق ومنع تعرضه لأى هزة حال رحيل أي لاعب مؤثر بصفوفه، وحتى يظهر النادى للاعبيه سعيه نحو الحفاظ عليهم ومنحهم ما يستحقونه كنوع من التقدير الأدبى والمعنوى قبل المادى، وأيضا ذلك لتوفير كافة طلبات المدير الفنى حتى نهيئ له المناخ اللازم لتحقيق البطولات.

وفى نفس السياق، اعلن حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة، في تصريحات إعلامية، الحصول على توقيع لاعبين جديدين خلال الفترة الحالية وانهاء الاتفاق معهما ولكنه فضل عدم الإعلان عنهما في الوقت الحالي، احتراما لأنديتهما واحتراما للاعبين.