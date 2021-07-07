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الكاميرات تكشف لغز العثور على طفل رضيع على سلم منزل بالدقهلية

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كشفت مباحث الدقهلية، اليوم الأربعاء، لغز العثور على طفل عمره، 5 شهور ملقى على سلم منزل بميت غمر ويرتدى ملابسه كاملة وبجواره علبة لبن، حيث تبين أن أمه ألقته لرغبتها في أن يتولى تربيته أسرة لعدم قدرتها على الإنفاق عليه.

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة ميت غمر من المدعوة «وفاء. م. أ»، 49 سنة، أخصائية رياضية بإدارة شباب ميت غمر ومقيمة في شارع الليثي دائرة القسم، بعثورها على طفل ذكر يبلغ من العمر نحو 5 أشهر ملقى على سلم العقار محل سكنها، يرتدي ملابسه وبجواره شنطة بها متعلقاته، وحالته الصحية جيدة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم تسليم الطفل للسيدة المبلغة على سبيل الأمانة؛ لحين العرض على النيابة العامة.

سيدة تلقي طفلها بالشارع

وشكل مدير المباحث فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتفريغ الكاميرات بالمكان لمعرفة من ألقى الطفل، وتوصلت جهود فريق البحث إلى تحديد والدة الطفل وتبين أنها تدعى «عزة. ال. ح. ن»، وأن الطفل يدعى «محمد. م. ع»، 6 شهور، والتي أنجبته أثناء فترة حبسها بسجن أجا المركزى على ذمة قضية تبديد وانتهاء فترة عقوبتها بتاريخ 26/6/2021 وتوجهت به إلى دائرة مركز ميت غمر وتركته ورحلت.

سيدة تلقي طفلها بالشارع

وقالت الأم في أقوالها إنها تركت طفلها لرغبتها في أن يتولى أحدا من الأهالى تربيته لعدم قدرتها على الانفاق عليه، بسبب عدم حصولها على عمل وليس لها أي مصدر دخل.

وأضافت الأم أن الطفل من زوجها المدعو «ماهر. ع. ع»، 43 سنة صياد ومقيم دائرة مركز الستامونى وانها منفصلة عنه من فترة لوجود خلافات بينهم وعدم قيامه بالانفاق عليها وأنها مازالت على ذمته.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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