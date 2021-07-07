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أمانة جدة تصادر 2800 جهاز كهربائي بمنزل شعبي تديره عمالة مجهولة

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أمانة جدة تصادر 2800 جهاز كهربائي بمنزل شعبي تديره عمالة مجهولة أمانة جدة تصادر 2800 جهاز كهربائي بمنزل شعبي تديره عمالة مجهولة
تسليم بلدية البلد 2200 من مفاتيح أجهزة التكييف و600 من الأدوات الأخرى

أمانة جدة تصادر 2800 جهاز كهربائي بمنزل شعبي تديره عمالة مجهولة

داهمت أمانة جدة ممثلةً في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، منزلًا شعبيًّا في حي البغدادية تستغله عمالة مخالفة لإعادة تصنيع الأجهزة الكهربائية، وصودر 2800 من الأدوات المستخدمة بالموقع.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أنه جرت مداهمة منزل شعبي مخالف استغلته العمالة المخالفة لممارسة نشاطها بـإعادة تصنيع الأجهزة الكهربائية وتسويقها للبيع في الأسواق الشعبية، مبينًا تسليم بلدية البلد 2200 من مفاتيح أجهزة التكييف، إلى جانب 600 من الأدوات الأخرى.

وأكد "الدقس" أن الأمانة مستمرة في رصد المخالفات بجميع أنواعها ومن ضمنها المنشآت التجارية وتشديد الرقابة عليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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