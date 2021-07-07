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هل من يتناول حبوباً "مسيلة الدم" ممنوع من لقاح كورونا؟ "الصحة" تجيب

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هل من يتناول حبوباً "مسيلة الدم" ممنوع من لقاح كورونا؟ "الصحة" تجيب هل من يتناول حبوباً "مسيلة الدم" ممنوع من لقاح كورونا؟ "الصحة" تجيب
قالت: يجب استشارة الطبيب المعالج.. وأخذ التوصية بشأن التطعيم من عدمه

هل من يتناول حبوباً

أكد حساب "الصحة_937" أن الأشخاص الذين يتعاطون أدوية خاصة بمنع تخثر الدم؛ يمكن لهم أخذ لقاح كورونا، مع الحرص على المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة 30 دقيقة.

وقالت "الصحة" في ردّ على استفسار أحد المغردين: ‏بشكل عام؛ المرضى الذين يتناولون أدوية خاصة بمنع تخثر الدم يمكن لهم أخذ اللقاح، مع الحرص على المراقبة بعد أخذه لمدة 30 دقيقة، والتأكد من خلوّ موضع الحقن من النزيف، قبل الخروج من موقع التطعيم.

وأشارت إلى أهمية استشارة الطبيب المعالج، وأخذ التوصية بأخذ اللقاح من عدمه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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