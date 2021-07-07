الجونة يُفعل بند شراء «الجزار» من الأهلي

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نجح مسؤولو نادي الجونة في تفعيل بند شراء محمود الجزار لاعب الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي، في عقد استعارة اللاعب، والذي ينص على شرائه مقابل حصول مسؤولي القلعة الحمراء على 5 ملايين جنيه، بعد موافقة مسؤولي الأهلي على بيع اللاعب إلى الجونة.

ويتيح بند الإعارة في عقد الجزار النادي الساحلي الحق في تحويل إعارة اللاعب إلى بيع نهائي نظير دفع 5 ملايين جنيه قبل يوم 10 يوليو الجاري، وهو ما استخدمه النادي الساحلي لشراء اللاعب قبل انتهاء المهلة المحددة بين الناديين.

وكان الأهلي قد ضم الجزار قبل موسمين من كهربا الإسماعيلية مقابل 2 مليون جنيه.