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محمد الشناوي ضمن قائمة مواهب فيفا قبل الأوليمبياد (صورة)

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أعلن الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن قائمة اعتبرها مواهب مشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020 في مسابقة كرة القدم.

وضمت القائمة محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي والمنتخب الوطني، الذي أعلن شوقى غريب المدير الفنى، ضمه للفراعنة الصغار برفقة محمود حمدى الونش، واحمد حجازي، لتدعيم قائمة الأوليمبي في الأوليمبياد.

وضمت القائمة التي اختارتها الفيفا كلا من داني الفيش وريتشارليسون من البرازيل، محمد الشناوي من ، أندري بيرير من فرنسا، فرانك كيسيه من كوت ديفوار، وماكس كروز من ألمانيا، ودييجو لاينز من المكسيك، وميكيل أويارزابال وداني اولمو من إسبانيا.

ويعتقد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذه القائمة هي قائمة المواهب التي ستسطع في سماء طوكيو في كرة القدم.

وكان شوقي غريب أعلن قائمة المنتخب الأوليمبي التي تضم 22 لاعبا، للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية التي تقام الشهر الجارى في طوكيو.

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

المصرى اليوم

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