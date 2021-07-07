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المغربي حكيمي ينتقل الى باريس سان جيرمان حتى 2026

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المغربي حكيمي ينتقل الى باريس سان جيرمان حتى 2026 المغربي حكيمي ينتقل الى باريس سان جيرمان حتى 2026

انتقل الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي من إنتر الإيطالي إلى باريس سان جرمان الفرنسي بعقد حتى عام 2026، وفقما أعلن النادي الباريس، الثلاثاء، في صفقة قدرتها الصحافة بنحو 60 مليون يورو.


وكان اللاعب متعدد المراكز البالغ 22 عاما، والمطلوب من أندية عدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، قد توج بطلا للدوري الإيطالي مع إنتر في ماي الماضي.

ويعد انضمام المغربي إلى سان جرمان صفقة جيدة للباريسيين، في انتظار توقيع المدافع الإسباني سيرخيو راموس والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

وبرز حكيمي في أعلى مستوياته خلال المواسم الأخيرة مع بوروسيا دورتموند الألماني ثم مع إنتر، متألقا كمدافع وظهير ولاعب وسط متقدم.

وقال سان جرمان في بيان إن "الظهير الأيمن المغربي الذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية، وقع عقدا لمدة 5 سنوات، وسيرتبط مع النادي بعقد حتى 30 جوان 2026".

وسيعزز حكيمي (31 مباراة دولية وهدفان) الذي انتقل إلى إنتر الصيف الماضي (40 مليون يورو)، دفاع الفريق الباريسي، حيث فشل الإيطالي أليساندرو فلورنزي في فرض نفسه.

وكان حكيمي بدأ مسيرته في فريق الشباب مع ريال مدريد الإسباني حين كان في السادسة عشرة من عمره.

وبحسب الصحافة الإيطالية، فإن إنتر يمكن أن يحصل على حوالى 60 إلى 70 مليون يورو من ضمنها المكافآت من بيع حكيمي، الذي تم بناء على رغبة مالك النادي مجموعة "سونينغ" الصينية التي تسعى إلى تعويض خسارات النادي المالية جراء تفشي جائحة كورونا.

وكالات

كوورة

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