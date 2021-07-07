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تعرف على قيمة رونالدو في الميركاتو الحالي

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تعرف على قيمة رونالدو في الميركاتو الحالي تعرف على قيمة رونالدو في الميركاتو الحالي

يعتزم نادي يوفنتوس الإيطالي الاستغناء عن خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ثلاثة مواسم قضاها "الدون" بقميص "البيانكونيري".

وأكدت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس سيتخلى عن رونالدو إذا وصله عرض بقيمة 29 مليون يورو فقط.

رحيل رونالدو عن يوفنتوس في سوق الانتقالات الحالي سيساعد النادي الإيطالي على توفير ما يتجاوز 87 مليون يورو قيمة الراتب الإجمالي التي يجب دفعها من أجل تأمين بقاء "صاروخ ماديرا".

وارتبط رونالدو بعدد من الأندية خلال سوق الانتقالات الصيفية، أبرزها نادياه السابقان ريال مدريد ومانشستر يونايتد، وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسي.ورغم أن رونالدو سجل 101 هدف بقميص "السيدة العجوز" في 133 مباراة، وهو ما يعد معدلا لافتا، إلا أن أداء النادي تراجع بشكل ملحوظ في آخر موسمين، ولم تكن هناك أي علامات على إمكانية تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الذي تعاقد يوفنتوس مع رونالدو البالغ 36 عاما من أجل تحقيقه.

وانتقل رونالدو إلى اليوفي صيف 2018، قدرت قيمة الصفقة وقتها بـ105 مليون يورو، بعد تسعة مواسم أمضاها في ريال مدريد الإسباني، عقب عدة إنجازات وأرقام قياسية، وقبله مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

المصدر: وكالات

كوورة

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