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حسام حسن يطيح برباعي الاتحاد السكندري

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حسام حسن يطيح برباعي الاتحاد السكندري حسام حسن يطيح برباعي الاتحاد السكندري

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قرر حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الاستغناء عن خدمات اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق السكندري، في نهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم»، أن حسام حسن، استقر على الاطاحة بالثنائي الجامايكي المهاجم روماريو وليامز والمدافع داميون، بالإضافة إلى عدم تجديد التعاقد مع الجناح الأوغندي إيمانويل أوكوي، بسبب عدم التزامهم طوال الفترة الماضية، وتأخرهم الدائم في العودة والانتظام في تدريبات الفريق عقب انتهاء الأجندة الدولية مع منتخبات بلادهم.

وكان «أوكوي» و«وليامز»، لم يعودا إلى القاهرة للانتظام في تدريبات الفريق السكندري، عقب انتهاء الأجندة الدولية الخاصة بشهر يونيو الماضي، على الرغم من حصولهما على كافة مستحقاتهما المالية، وهو ما جعل مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، يتقدم بشكوى ضد الثنائي.

كما قرر العميد، عدم تجديد التعاقد مع المدافع السوري عمر الميداني، والذي ينتهي تعاقده في نهاية الموسم الجاري، لعدم قناعته بمستواه الفني، وفشل في إثبات جدارته مع الفريق طوال الفترة الماضية، الأمر الذي جعله يخرج اللاعب من حساباته الفنية.

المصرى اليوم

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