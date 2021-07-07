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«المهندسين»: «الهندسة الميكانيكية» تعقد محاضرة بعنوان «تخطيط جداول الصيانة»

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«المهندسين»: «الهندسة الميكانيكية» تعقد محاضرة بعنوان «تخطيط جداول الصيانة» «المهندسين»: «الهندسة الميكانيكية» تعقد محاضرة بعنوان «تخطيط جداول الصيانة»

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أعلنت نقابة المهندسين، عن تنظيم شعبة الهندسة الميكانيكية، برئاسة المهندس عادل درويش، محاضرتها رقم 15، تحت عنوان «تخطيط جداول الصيانة، وذلك عبر تطبيق Zoom، بحضور عدد من أعضاء النقابة.

وأوضحت النقابة أن المحاضر في المحاضرة المنعقدة عن بعد، هو المهندس فاروق الحكيم، رئيس اللجنة الاستشارية بشعبة الهندسة الكهربائية، وأن منسق المحاضرة هو المهندس محمد عبدالمجيد، وكيل الشعبة الميكانيكية، وأنها شهدت مشاركة عدد كبير من المهندسين داخل وخارج .

وأضاف البيان الذي نشرته صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المحاضرة تناولت تعريف الصيانة وتاريخها، ومفهومها، بالإضافة إلى أهميتها وأهدافها.

وتطرق المهندس فاروق الحكيم، إلى أنواع الصيانة، والتي تشمل الصيانة الوقائية، والتصحيحية، ومميزات وعيوب كل منهما، كما تناولت المحاضرة أساليب الصيانة، والصيانة التنبؤية، ونظم إدارة الصيانة في مخطط «flow chart»، ودور الصيانة في المرافق، والصناعة، واستراتيجيات وتقنيات الصناعة.

المصرى اليوم

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