رئيس مركز ومدينة بيلا يعلن جاهزية لجان الثانويه العامة

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أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات وجاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المركز والمدينة، والمقرر إنطلاقها صباح السبت القادم، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بمتابعة تجهيز اللجان والتأكد من توافر التجهيزات اللازمة لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حرصا على سلامة الطلاب المشاركين في الإمتحانات والعاملين بالمدارس.

وأوضح «ساطور»، أنه جرى خلال الساعات القليلة الماضية تكثيف المرور على جميع اللجان للتحقق من تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك إنشاء مظلات للاستراحات الخاصة بالطلاب قبل وأثناء اللجان ووضع بوابات التعقيم، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس التي بها لجان وإزالة الإشغالات ومنع الباعة الجائلين حولها.

وأضاف «ساطور»، أنه تم التأكد من جاهزية معدات الإطفاء خلال فترة انعقاد اللجان، بجانب الانتهاء من تجهيزات الاستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين الأوائل ورؤساء اللجان القادمين من خارج المحافظة فقط، وتوفير سبل الراحة بها من أسِرة ووسائل المعيشة.

وأكد رئيس مدينة بيلا، على تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن لهم وللمعلمين والقائمين بالملاحظة.

وشدد رئيس مدينة بيلا، على تفعيل توجيهات محافظ كفر الشيخ، بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء التربي والتعليم والتأمين الصحى والحماية المدنية والأجهزة الأمنية، والعمل على تضافر كافة الجهود لخروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق والمشرف بمركز ومدينة بيلا.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها رئيس مدينة بيلا اليوم الأربعاء، يرافقه محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة، على مدرستي الثانوية بنين وبنات ببيلا، التي ستقام بها امتحانات الثانوية العامة، كان في استقبالهما سامي المصلي، مدير مدرسة الثانوية بنين ببيلا، وإيناس عبدالقادر، مدير الثانوية بنات ببيلا.

وعلي هامش جولات المرورعلى المدارس لمتابعة جاهزيتها لامتحانات الثانوية العامة، تفقد أيمن غالي، نائب رئيس مدينة بيلا، مدرسة الهنداوي الثانوية المشتركة بقرية الحكيم، ومدرسة الثانوية المشتركة بالكوم الطويل.

أكد نائب مدينة بيلا، انهاء الاستعدادات بتلك المدارس والتأكد من جاهزيتها لامتحانات الثانوية العامة، من خلال تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا وتوفير التعقيم والمواد المطهرة والكمامات الطبية.

وأضاف نائب المدينة أنه تم الانتهاء من عمل الصيانة الفورية لجميع طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها وتعبئة الفارغ منها، فضلا عن التأكد من سلامة كافة المرافق بها، ورفع كافة الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين حول محيط تلك المدارس.

لجان الثانويه العامه

لجان الثانويه العامه