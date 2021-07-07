عامل يقتل ابن عمه برصاصة في رأسه بمساعدة والده بسبب الخلاف على الميراث بسوهاج

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أنهى اليوم عامل حياة أبن عمه بدائرة مركز جرجا، قالت التحقيقات، أنه أطلق عليه الرصاص من سلاح ناري بحوزته بمساعدة والده فأصابه برصاصة في رأسه أودت بحياته، بسبب خلافات بينهما على الميراث.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا، بورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول نور الدين. ع. م «33 سنة- عامل» ويقيم بدائرة المركز جثه هامدة إثر إصابته بطلق ناري خلف الأذن اليسري فتحة دخول.

انتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والتحريات وسؤال شقيقه محمد «31 سنة – عامل»، قيام كلاً من: عمه أبوزيد. م. ح «60 سنة- عامل»، ونجل عمه فهد أبوزيد «23 سنة- عامل»، بالتعدي على المذكور وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الثاني مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات على الميراث، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبحوزة الأول بندقية آلية و10 طلقات من ذات العيار، وفرد خرطوش و2 طلقة، وبحوزة الثاني السلاح المستخدم في الواقعة «فرد روسي محلي الصنع و8 طلقات من ذات العيار»، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات السبب، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.