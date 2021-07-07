أخبار عاجلة

الجيش الأمريكي يقصف معداته العسكرية التي استولت عليها طالبان بأفغانستان -
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز -
البرازيل تسقط في فخ التعادل السلبي .. أمام ساحل العاج -
حملة لتطعيم أهالي مركز هدادة شمال نجران بلقاح كورونا -
التونسي  "الحفناوي" يحصد ذهبية سباق 400 متر للسباحة -
شاهد.. كيف أنقذ رجال الإطفاء طفلاً علق رأسه بين قضبان شرفة مرتفعة؟ -
عيار 24 بـ25.831 جنيه.. سعر الذهب فى السودان اليوم الأحد 25 يوليو 2021 -
ثبات عند الصعود.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 25 يوليو 2021 -
أمريكا تدرس إعطاء جرعة ثالثة من لقاح «كورونا» والعودة إلى ارتداء الكمامات -
وزير الصحة البريطاني يعتذر عن مطالبته الناس بعدم الارتعاد خوفا من كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المياه": ارتفاع التسعيرة تزامناً مع الحج جاء تنفيذاً لقرار لجنة من عدة جهات

Print
"المياه": ارتفاع التسعيرة تزامناً مع الحج جاء تنفيذاً لقرار لجنة من عدة جهات "المياه": ارتفاع التسعيرة تزامناً مع الحج جاء تنفيذاً لقرار لجنة من عدة جهات
الشركة تعمل على زيادة التغطية بالشبكات.. وهناك مشاريع يتم تنفيذها حالياً

أفادت شركة المياه الوطنية أن ارتفاع تسعيرة صهاريج المياه بشكل مؤقت يأتي تزامنًا مع فترة الحج تنفيذا لقرار اللجنة المشكلة من عدة جهات متخصصة في ذلك.

جاء هذا الإيضاح من الشركة تعقيباً على ما ورد في الخبر الصحفي لـ"سبق " بعنوان "مطالبات بتخفيض المياه المعبأة قبيل رفعها في ذي الحجة".

وقالت الشركة: نحرص على استمرارية ضخّ المياه لمنازل العملاء دون أي تأثير خلال موسم الذروة، حيث يتم المحافظة على استمرارية ضخّ الكميات الموزعة والمخصصة لمدينة مكة المكرمة من خلال الشبكة لتلبية الطلب المتزايد على المياه خلال موسم الحج.

وأضافت: معدل ساعات الضخ المستمر يصل إلى 21 ساعة/ يوم، ويغطي كل المناطق الحيوية كالحرم المكي الشريف و كذلك المنطقة المركزية.

وأردفت: ارتفاع تسعيرة صهاريج المياه بشكل مؤقت يأتي تزامناً مع فترة الحج تنفيذاً لقرار اللجنة المُشكّلة من عدة جهات متخصصة في ذلك، ويجري العمل على دراسة توحيد الأسعار طوال العام خصوصاً مع تحسن كميات امداد المياه وارتفاع معدلات استمرارية الضخ بمكة المكرمة.

وتابعت: الشركة تعمل على زيادة التغطية بالشبكات؛ حيث إن هناك مشاريع يتم تنفيذها حالياً في عدد من الأحياء ذات الكثافة السكانية، إضافةً إلى حزم من المشاريع المستقبلية والمدرجة ضمن المخطط العام، والتي ستخدم كل الأحياء السكنية بمكة المكرمة، مما يسهم في زيادة تغطية الأحياء بالشبكة، والمساهمة في تقليص حركة الصهاريج داخل مدينة مكة، وما ينتج عنها من ازدحام مروري والمساهمة في تحسين المنظر الحضري للمدينة والمحافظة على البنى التحتية من طرق وخدمات وغيرها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
استقرار وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 25 يوليو 2021

استقرار وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 25 يوليو 2021

أحمد موسى عن أسعار فندق الماسة بالعلمين : «غالية جدا وليها زبونها»

أحمد موسى عن أسعار فندق الماسة بالعلمين : «غالية جدا وليها زبونها»

اتحاد الصناعات يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب

اتحاد الصناعات يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب

بعد رفع أسعار البنزين.. «التنمية المحلية» تحذر السائقين من تقسيم خطوط السير (فيديو)

بعد رفع أسعار البنزين.. «التنمية المحلية» تحذر السائقين من تقسيم خطوط السير (فيديو)