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تعليم البحر الأحمر تنهي استعداداتها لماراثون امتحانات الثانوية العامة

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تعليم البحر الأحمر تنهي استعداداتها لماراثون امتحانات الثانوية العامة تعليم البحر الأحمر تنهي استعداداتها لماراثون امتحانات الثانوية العامة

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وجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر برفع درجة الإستعدادات لبداية امتحانات الشهادة الثانوية. ومن جانبه اكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بأن المديرية قد أنهت الإستعدادات والتجهيزات لإمتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية والمقرر أن تبدأ للشعبتين العلمية والأدبية إعتبارامن يوم السبت الموافق ١٠ يوليو لتستمر حتى ٢٩ يوليو للشعبة العلمية و٢ أغسطس ٢٠٢١ للشعبة الأدبية.

وأشار وكيل التعليم إلى الانتهاء من تجهيز مقار اللجان والبالغ عددها( ١٩) لجنة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية لعدد (٢٦٥٥) طالب وطالبة في وجود الإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة من تعقيم وتطهير المدارس يوميا عقب الإنتهاء من أداء الإمتحانات وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة على سلامة الجميع وأن المديرية عقدت عدة بروتوكولات بينها وبين الصحة ومديرية الأمن والكهرباء وذلك تنسيقآ لتوفير الخدمات الأمنية بالتعاون مع جميع الأجهزة المعاونة بالمحافظة ومجلس الأمناء.

كما أكد وكيل التعليم على جاهزية المدارس للإمتحانات من ناحية البنية التكنولوجية ويجري متابعة غرف (الراك) الخاصة بالشبكة داخل المدارس، مشيراً إلى أنه جري تجربة هذه البنية التكنولوجية خلال الإمتحانات التجريبية والتي جري عقدها في ٢٥ إبريل الماضي وتجربة الشبكة الداخلية والشرائح والشبكة الرئيسية.

وأضاف أنه جري فحص الشبكة عن طريق لجان تم تشكيلها علي مستوي الإدارات وتتكون من عضو لجنة الإدارة ومسئول التطوير بكل إدارة تعليمية ومسئول ال (IT ) بكل مدرسة. ويتقدم وكيل التعليم برسالة اطمئنان لأبنائه الطلبة والطالبات وأولياء الأمور بأننا جميعاً نعمل جاهدين على توفير المناخ المناسب لهم حتى يتمكنوا من أداء الإمتحانات في سهولة ويسر.

المصرى اليوم

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