★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد شهر من زيادة سعر الزيت على البطاقات التموينية إلى 21 جنيها للتر الواحد بدل من 19 جنيه، وذلك بسبب ارتفاع طن الخام عالميا بنسبة 50%، أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم 21 لسنة 2021، بخصوص الضوابط الجديدة لصرف السلع التموينية.

وتضمن المنشور الوزاري، تعليمات مشددة للمنافذ التموينية التي تصرف المقررات الشهرية من السلع التموينية، ومنها صرف زجاجة زيت لتر أو زجاجة 800 مللي، لكل فرد وبحد أقصى أربع زجاجات للبطاقة، كذلك 2 كيلو سكر للفرد وحسب احتياجاته، وكيلو أرز للبطاقة التموينية مع صرف باقي المستحق من مبلغ الدعم من أصناف قائمة السلع التموينية الأخرى المتاحة على النظام والتي تبلغ 28 سلعة على أن يكون صرف السلع اختياريًا للمواطن.

وشدد التوجيه الوزاري على أن يتم صرف جميع السلع التموينية لأصحاب البطاقات اختياريا على أن يتم التنفيذ مباشرة بتاريخ الإثنين 5 يوليو 2021.

وكانت وزارة التموين قد قررت تحريك سعر عبوة زيت الطعام بالتموين 800 ملى بالسعر المعلن 17 جنيها، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك النهائي بدلا من 17 جنيها، وذلك اعتبارا من الأول من يونيو الماضي، لضمان عدم حدوث تشوهات سعرية أو القيام بممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين، ولحماية السوق من الممارسات الضارة في حالة وجود اختلاف للأسعار.

كما قررت الوزارة أيضا تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 شهور وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكافة أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة أية أزمات أو اختناقات قد تحدث لأى سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعرى أو إغراق سلعي أو ندرة سلعية.

وأوضح أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أنه عند قيام الوزارة بتسعير الزيت تم الوضع في الاعتبار السعر العالمي للخام، مشيرا لاجتماع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المستمر مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص، بهدف متابعة توافر السلع الاستراتيجية والاطمئنان على توافر زيوت الطعام باعتبارها واحدة من أهم السلع الأساسية والاستراتيجية وتواجد أرصدة كافية من سلعة الزيت سواء المادة الخام والزيوت المعبأة تامة الصنع.

وشدد كمال، على توافر احتياطي استراتيجي آمن من الزيوت لمدة 5 شهور وفقاً لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية وهو احتياطي كاف لتغطية الاحتياجات التموينية، وكذلك توافر المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

بدوره قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إنه تم بدء العمل في إصدار البطاقات التموينية الجديدة طبقا لقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 2400 جنيه بدلا من 1500 جنيه والمعاشات من 1500 جنيه بدلا من 1200 جنيه، وإضافة الزوجة المحرومة دون قيود أو شروط إلى بطاقة تموين الزوج.

وأكد مدكور، أنه لا توجد إضافة مواليد حاليا على بطاقات التموين، موضحا أن ما يحدث حاليا هو إضافة أفراد من عمر عامين حتى 80 عامًا طالما لم يتزوج ومن الفئات الأولي بالرعاية، كاشفاً أنه سيتم إصدار بطاقات تموينية لمن ليس له مرتب أو معاش.

وأشار مستشار وزير التموين إلى أن باب تقديم التظلمات مازال مفتوحا ولكن من خلال مكاتب التموين والمراكز المطورة وليس عبر موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

وذكر أن عدد البطاقات التموينية يبلغ 22 مليون بطاقة، يستفيد منها 71 مليون مواطن، يصرفون خبزا مدعما، منهم 64 مليون مواطن يصرفون سلعا تموينية.

كما يصل الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية في الموازنة العامة للدولة 2022/2021، إلى نحو 87 مليار جنيه لدعم منظومتي الخبز المدعم والسلع التموينية.