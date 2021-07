«منصور» يعلن ارتفاع تقييم «الأعلى للجامعات» لـ 21 مجلة صادرة عن جامعة بني سويف

★ ★ ★ ★ ★

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن ارتفاع ملحوظ لـ 21 مجلة علمية بالجامعة وفقاً لتقييم المجلس الأعلى للجامعات يوليو 2021، حيث حصلت 12 مجلة على تقييم 7 نقاط وهى مجلة الدراسات المالية والتجارية، ومجلة المحاسبة والمراجعة لاتحاد الجامعات العربية عن كلية التجارة، وJournal of Distance Learning and Open Learning ، Faculty of Art ومجلة كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، عن كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، ومجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية، عن كلية التربية الرياضية.

كما يشمل التقييمBeni-Suef University International Journal of Humanities and Social Sciences ، Beni-Suef University وحولية كلية الآداب والمجلة المصرية لعلوم المعلومات، عن كلية الآداب، وبحوث ودراسات الطفولة. عن كلية الطفولة المبكرة،

The International Journal of Informatics، Media and communication Technology، Beni-Suef University /ٍScientific Journal of Agricultural Sciences ، faculty of Agriculture NILES journal for GERIATR and Gerontology ، Beni-suef University

فيما حصلت 6 مجلات أخرى على تقييم 6.5 نقطة وهى مجلة كلية التربية، ومجلة الدراسات التاريخية، ومجلة الدراسات النفسية، ومجلة البحوث القانونية، ومجلة السياسة والاقتصاد، ومجلة الاتصال الجماهيري (تقييم لأول مرة)، بينما حصلت 3 مجلات على 6 نقاط وهى مجلة كلية الآداب، ومجلة كلية الطب البيطري، ومجلة الطب البشري.

وأكد الدكتور منصور أن الارتفاع في تقييم المجلات يرجع إلى اتباع معايير المجلس الأعلى للجامعات شكلاً ومضموناً مما يسهم بشكل كبير في ارتقاء مجلات الجامعة ورفع التصنيف العالمي لها وتلك الخطوة تتويجاً لجهود فرق العمل بالكليات بالإضافة إلى إتاحة تلك المجلات على بنك المعرفة المصري لكافة الباحثين.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن التقدم الملحوظ في تصنيف المجلات يرجع إلى خطة واضحة المعالم والأهداف اتخذتها الجامعة سبيلًا للتميز حيث سخرت كل طاقاتها وإمكاناتها لتحقيقها، وأن الجامعة تعمل دائماً على تشجيع البحث العلمي المتميز من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً ودولياً، ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين مثيلتها من الجامعات موجها الشكر لكافة القائمين على المجلات لمجهوداتهم للمساهمة في رفع مكانة المجلات العلمية التي تصدرها الجامعة.