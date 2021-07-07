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يجرى حي المنتزه ثان بالإسكندرية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، اليوم الأربعاء، إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة أبو قير، وذلك حفاظا على المواطنين والعقارات المجاورة.

ورد بلاغ لغرفة عمليات حي المنتزه ثان يفيد حدوث هبوطًا أرضيًا بأحد شوارع منطقة أبو قير، وانتقل مسئولي إدارة الأزمات والكوارث بالحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث هبوط أرضي بقطر نحو متر x متر، وذلك دون حدوث إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة.

وأوضح اللواء حسن الجمال، رئيس الحي، إنه تبين من المعاينة أن الهبوط ناتج عن حدوث تسرب من أحد مواسير مياه الشرب أمام عقار بمنطقة أبو قير.

وأضاف رئيس حي المنتزه ثان، أنه تم إصلاح الماسورة وردم الهبوط وجاري إعادة الرصف وإعادة الشيء لأصله بالتنسيق مع مسئولي مديرية الطرق والنقل.

بسبب كسر ماسورة مياه.. إصلاح هبوط أرضي في أبو قير بالإسكندرية| صور

بسبب كسر ماسورة مياه.. إصلاح هبوط أرضي في أبو قير بالإسكندرية| صور

بسبب كسر ماسورة مياه.. إصلاح هبوط أرضي في أبو قير بالإسكندرية| صور

بسبب كسر ماسورة مياه.. إصلاح هبوط أرضي في أبو قير بالإسكندرية| صور

بسبب كسر ماسورة مياه.. إصلاح هبوط أرضي في أبو قير بالإسكندرية| صور

بسبب كسر ماسورة مياه.. إصلاح هبوط أرضي في أبو قير بالإسكندرية| صور

بسبب كسر ماسورة مياه.. إصلاح هبوط أرضي في أبو قير بالإسكندرية| صور